Spaanse ex-koning heeft alleen nog een huis met zes badkamers

Precies een jaar geleden werd duidelijk dat Juan Carlos de vlucht vooruit koos. Een foto toonde de ex-koning, gebogen op een vliegtuigtrap na zijn landing in de Verenigde Arabische Emiraten. Zonder zijn vrouw Sofía, van wie hij na buitenechtelijke avonturen al langer gescheiden leefde. Maar met steeds harder klinkend gebonk over financieel gesjoemel in zijn hoofd.

In een eerste poging zich te distantiëren had koning Felipe in maart 2020 al afstand gedaan van de toekomstige erfenis van zijn vader. Maar het had nauwelijks effect. Met bijna dagelijks onthullingen over vermeende malversaties bleef één weg over: het land verlaten. Niet alleen om Juan Carlos te redden, maar feitelijk de hele Spaanse monarchie.

Volgens de Spaanse journalist en Felipe-biograaf José Apezarena heeft Juan Carlos aan Felipe laten weten dat hij graag zou terugkeren naar Spanje, maar dat hij dat niet doet zonder toestemming, aldus Apezarena tegen persbureau AFP. Het standpunt van het Spaanse hof is volgens de journalist dat zolang Juan Carlos nog juridische problemen boven het hoofd hangen, hij beter niet terug kan komen.