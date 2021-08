Tachtig uur taakstraf voor Urker die inreed op PowNed-journalist

Jacob B. kwam die zondag samen met zijn dochter aan bij de kerk en parkeerde zijn auto in een vak waar Baanders op dat moment stond. Die moest wegspringen. Toen de Urker uitstapte sloeg hij de microfoon uit de handen van de verslaggever.

De Urker verklaarde tijdens de zitting dat hij zich van geen kwaad bewust was. Hij zou de journalist niet hebben gezien toen hij het parkeervak in reed. Verder zei hij dat de zaak veel impact op hem heeft gehad. Na het incident zat de man twee dagen vast. Ook is zijn rijbewijs afgepakt.

'Willens en wetens'

De rechter geloofde dat niet. "U bent willens en wetens doorgereden en hebt de kans aanvaard dat u de verslaggever zou verwonden. Het had ook veel slechter kunnen aflopen." Volgens de rechter heeft B. ook gezien dat het een journalist was op wie hij inreed, schrijft Omroep Flevoland. Wel zei de rechter dat B. niet hard inreed op de journalist. "Dit is een lichtere variant. Uw snelheid was laag. Maar het is gevaarlijk om een auto zo te gebruiken."

Volgens de verslaggever werd ook zijn knie geraakt door de auto. Daar zag de rechter geen bewijs voor. De opgelegde straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Meer straffen

Vorige week werden twee broers van 26 en 28 jaar uit Urk al veroordeeld tot taakstraffen tot 150 uur omdat ze dezelfde journalist belaagden. De jongste broer moet ook een schadevergoeding van 250 euro betalen aan een cameraman die hij aanviel.