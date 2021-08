Stolpersteine voor homoseksuele verzetsstrijders in Amsterdam

In Amsterdam worden negen zogenoemde stolpersteine geplaatst voor Joodse homoseksuele en lesbische verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland zijn vermoord. Dat gebeurt op initiatief van COC Nederland.

Een van de mensen die zo worden herdacht is de verzetsstrijder Karel Pekelharing. Hij hoorde bij de groep die in 1944 het huis van bewaring aan de Amsterdamse Weteringschans overviel om verzetsmensen te bevrijden. Bij het huis waar Pekelharing woonde aan de Rombout Hogerbeetsstraat wordt vandaag de eerste stolperstein gelegd.

Stolpersteine, ook wel struikelstenen genoemd, zijn goudkleurige gedenkstenen met daarop de namen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen. In heel Nederland liggen ongeveer 8500 van deze stenen. Daarop staat de naam van het slachtoffer en de sterfplaats en -datum.

De stenen worden in de stoep geplaatst bij het laatste woonadres van het slachtoffer. Voor het eerst krijgt Nederland stolpersteine voor mensen "die werden vervolgd om wat ze deden en wie ze waren", zegt het COC. "Joods, verzetsstrijder en lesbisch of homoseksueel."

Homoseksuele slachtoffers

COC Nederland en historica Judith Schuyf namen het initiatief voor deze gedenkstenen ter gelegenheid van Pride Amsterdam. Schuyf deed veel onderzoek naar homoseksualiteit in de oorlog. Ze wil de mensen herdenken van wie aantoonbaar is dat ze mede wegens hun homoseksualiteit zijn vermoord, zegt ze op NPO Radio 1. "Van deze mensen is niets overgebleven, behalve hun naam, geboortedatum, sterfdatum en datum van arrestatie. Dat vind ik zo tragisch."

Hoeveel Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord om hun geaardheid, is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel homoseksuelen in het verzet zaten. "Veel informatie is verdwenen", zegt Schuyf. Wel is meer bekend over een groep homoseksuelen die door de Amsterdamse politie is opgepakt en afgevoerd naar kamp Westerbork in de zomer van 1942. Van daaruit zijn ze naar vernietigingskampen gebracht.

"De mensen die we nu herdenken waren allemaal lid van het Kunstenaarsverzet", vertelt Schuyf. Naast Pekelharing worden nog acht anderen herdacht. Zo werd Mina Sluyter in september 1942 vermoord in Auschwitz. Ze was naaister en woonde in de Amsterdamse Kerkstraat, ook daar wordt een stolperstein neergelegd. Samuel Hoepelman werd in april 1943 vermoord in Sobibor. Hij was kantoorbediende en woonde aan de Amsterdamse Valckenierstraat.