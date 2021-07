Verzetsheld Henriëtte Pimentel krijgt na 78 jaar postuum onderscheiding

De directeur van de naastgelegen Hervormde Kweekschool van Amsterdam, Johan van Hulst, bedacht samen met Pimentel de verzetsplannen. "Je wist dat ze weggevoerd werden naar de dood als je het niet deed", zei hij eerder tegen de NOS.

Pimentel werd na negen maanden verzetswerk opgepakt. In 1943 ontruimden de Duitsers de crèche, waarna de directeur naar Westerbork werd gebracht. Later werd Pimentel getransporteerd naar Auschwitz, waar ze na twee maanden werd vermoord.

'Ze was een bijfiguur, nu krijgt ze de hoofdrol'

Ze had als vrouw een belangrijke rol in deze verzetsoperatie, zegt Shaya. "Er is altijd veel aandacht voor de mannen in het verzet. Daarom is deze onderscheiding belangrijk. In al die verhalen over mannen was ze een bijfiguur, en nu krijgt ze de hoofdrol."

