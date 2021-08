Dit Franse kasteel heeft duizenden eigenaren: 'Het is zo mooi en magisch'

Dat 13e-eeuwse kasteel ligt in bij de Loire. Het brandde in 1932 grotendeels uit en veranderde daarna in een door groen overwoekerde ruïne. In het kasteel staan overal bomen en de takken groeien door de raamloze vensters.

Het monument met afgebrokkelde torens staat deels in de steigers en wordt gestut en gesteund door houten balken. Wel heeft het kasteel nog een slotgracht. Bewonderaars hebben het vaak over de meest romantische ruïne van Frankrijk.

Niemand zag nog brood in herstel of renovatie. Dartagnans dus wel: belangstellenden konden zich op het platform inschrijven, moesten een of meer aandelen kopen à 79 euro en werden daarna allemaal mede-eigenaar van Château de la Mothe-Chandenier. "Ze komen uit de Verenigde Staten, Brazilië, Nederland, Japan, noem maar op", zegt Delaume. "En ze variëren in leeftijd van 18 tot 90 jaar."

Verliefd

Elk weekend verzamelen zich nu mede-eigenaren bij het kasteel om zelf de handen uit de mouwen te steken. Er wordt schoongemaakt en puingeruimd. Met scheppen, bezems en kruiwagens gaan ze met groepen de ruïne binnen. Het echte herstelwerk wordt aan specialisten overgelaten.

"Het voelt als één grote familie", vertelt Fransman en mede-eigenaar Jean-Christophe Lippmann. "Iedereen werkt samen en je ontmoet allemaal mensen die je helemaal niet kent. Maar na een weekend samen op het kasteel voelt het alsof je elkaar al jaren kent."

Lippman kocht met zijn vrouw tien aandelen. "We waren van begin af aan verliefd op het kasteel, het is zó mooi en zó magisch. We zijn er zelfs voor verhuisd. We woonden bij Parijs en reden elk weekend heen en weer. Nu hebben we hier in de buurt een huis gekocht, zodat we veel vaker naar ons kasteel kunnen."