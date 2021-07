Trump wilde verkiezingen onwettig laten verklaren

Donald Trump heeft in december vorig jaar geprobeerd de verkiezingen die hij verloor onwettig en corrupt te laten verklaren. Aantekeningen van een gesprek met interim-minister Rosen van Justitie tonen dat aan. De gespreksnotities zijn vrijgegeven door een Congrescommissie die beïnvloeding door Trump onderzoekt.

"Zeg maar gewoon dat de verkiezingen corrupt waren + laat de rest over aan mij en de Republikeinse Congresleden", noteerde de tweede man van het ministerie, Richard Donoghue, tijdens het gesprek. "We hebben de verplichting het volk te vertellen dat dit een onwettige, corrupte verkiezing was."

Trump hield de beide mannen voor dat het volk "woest" was over wat hij verkiezingsfraude noemde. Toen hij kreeg te horen dat daar geen bewijs voor was, wierp Trump tegen dat "jullie misschien niet het internet zo nauwlettend volgen als ik".

Geen bewijs

Donoghue en Rosen "vertelden ronduit dat de meeste info die hij kreeg vals is". Ze benadrukten volgens de aantekeningen dat er wel degelijk onderzoek was gedaan naar verschillende aantijgingen, maar dat er geen enkel bewijs voor malversaties was gevonden.

"Meneer, we hebben tientallen onderzoeken uitgevoerd, honderden mensen geïnterviewd, maar er is geen bewijs voor de belangrijkste beschuldigingen", noteerde Donoghue. "We hebben ernaar gekeken, maar het bleek onwaar."

Het telefoongesprek vond plaats op 27 december, drie dagen nadat justitieminister Barr was opgestapt. Die had kort na de verkiezingen al publiekelijk gemeld dat er geen onregelmatigheden waren vastgesteld bij de verkiezingen, tot groot ongenoegen van Trump.

Rosen herhaalde diezelfde boodschap voor de president. "We kunnen niet met onze vingers knippen om de uitslag van de verkiezingen te veranderen. En dat zullen we ook niet doen. Zo werkt het niet."

Vrijgegeven vertrouwelijke gesprekken

Over het algemeen zijn de gesprekken tussen de president en zijn kabinetsleden vertrouwelijk, maar Trumps opvolger Biden heeft in dit geval een uitzondering gemaakt omdat er momenteel wordt onderzocht of Trump strafbare feiten heeft gepleegd in de nasleep van de verkiezingen.

Een speciale onderzoekscommissie van het Huis bekijkt bijvoorbeeld wat zijn rol was in het opjutten van de menigte die op 6 januari het Congresgebouw bestormde. Mogelijk zullen Rosen en Donoghue nog worden opgeroepen om te getuigen voor die commissie.