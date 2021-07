Weer 20 jaar cel geëist tegen Bouterse in proces Decembermoorden

In Suriname is opnieuw twintig jaar cel geëist tegen oud-legerleider en voormalig president Desi Bouterse. Hij staat terecht voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Bouterse was destijds de bevelhebber van het Surinaamse leger.

Twee jaar geleden kreeg Bouterse al twintig jaar cel, maar omdat hij nooit bij het proces aanwezig was, werd hij bij verstek veroordeeld. Na de veroordeling tekende hij verzet aan en belandde de zaak opnieuw bij de krijgsraad.