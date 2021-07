Twee doden bij aanval op tanker van rederij van Israëlische miljardair

Bij een aanval op een olietanker voor de kust van Oman zijn twee doden gevallen. Het gaat om een Brits en Roemeens bemanningslid. De tanker wordt geëxploiteerd door Zodiac Maritime, een Britse onderneming die eigendom is van een Israëlische miljardair. Het schip zelf, de Mercer Street, vaart onder Liberiaanse vlag en is in het bezit van een Japans bedrijf.

Aanvankelijk werd uitgegaan van een poging tot piraterij, maar Israëlische media vermoeden dat Iran achter de aanval zit. Iran heeft vaker soortgelijke aanvallen uitgevoerd in de Golf van Oman en de Arabische Zee op schepen die in verband worden gebracht met Israël, zegt Israël. Daar waren tot nu toe geen doden bij gevallen.

Afgelopen maart wees Israël met een beschuldigende vinger naar Iran vanwege explosies op een Israëlisch schip dat auto's vervoerde. In april werd een schip bij de Emiraten aangevallen. In diezelfde maand werd ook een Iraans schip aangevallen, mogelijk was dat een Israëlische vergeldingsactie.

Kleefmijnen

Soms worden explosies veroorzaakt door kleefmijnen op de romp van het schip. In dit geval wordt gespeculeerd over een aanval met een drone. United Kingdom Maritime Trade Operations, een onderdeel van Britse marine, doet onderzoek naar het incident. Het schip wordt op dit moment begeleid door een Amerikaans marineschip naar een veilige locatie.

Begin deze maand werd ook al een schip van Zodiac Maritime aangevallen, in de Indische Oceaan. Daarbij vielen geen gewonden.