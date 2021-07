Vrachtschip van Israeliër aangevallen, geen gewonden gemeld

Een vrachtschip van een Israëlische zakenman is in de Indische Oceaan aangevallen. Volgens de Israëlische krant Haaretz, die zich baseert op bronnen binnen de veiligheidsdienst, zijn er geen slachtoffers gevallen. Israël verdenkt aartsvijand Iran ervan achter de aanval te zitten.

Het schip, de CSAV Tyndall, was op weg van Saudi-Arabië naar de Verenigde Arabische Emiraten. Aan boord waren volgens de zender Channel 12 geen Israëlische staatsburgers.

Volgens scheepsinformatiewebsites vaart de CSAV Tyndall onder de vlag van Liberia en bevindt het schip zich nu in een haven van de Emiraten.

In februari en april waren er aanvallen op vrachtschepen. Ook die schepen waren in handen van Israëliërs. Israël wees naar Iran als schuldige, maar dat land ontkende.

In april raakte een Iraans schip in de Rode Zee beschadigd door een explosie. Volgens The New York Times zat Israël achter die aanval. Israël liet er niets over los.