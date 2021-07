Europese economie krabbelt op uit dubbele coronarecessie

De Europese economie zit opnieuw in de plus, na twee korte recessies door de coronacrisis. In de eurolanden bedroeg de groei het afgelopen kwartaal 2 procent, in de EU als geheel 1,9 procent.

Na de eerste coronarecessie in de eerste helft van 2020 was de economie hard gegroeid. Maar in het laatste kwartaal van vorig jaar en het eerste van dit jaar was er sprake van een lichte krimp als gevolg van nieuwe lockdowns.

Hoeveel specifiek de Nederlandse economie afgelopen kwartaal groeide wordt pas later bekend, op dinsdag 17 augustus.

Werkloosheid omlaag

Door het herstel is de werkloosheid afgenomen. In de eurolanden was die in juni 7,7 procent, in de EU als geheel 7,1 procent. Daarmee is de werkloosheid nog wel iets hoger dan voor corona.

Inflatie omhoog

Het Europees statistisch bureau Eurostat kwam ook met een eerste schatting van de inflatie in juli. Die bedroeg 2,2 procent in de eurolanden. In juni was dat nog 1,9 procent. Vooral brandstof, gas en elektra stegen fors in prijs.

Het inflatiecijfer is ook belangrijk voor de Europese Centrale Bank. De stijging van de consumentenprijzen is nu hoger dan waar de Europese Centrale Bank naar streeft. Want die ziet 2 procent als een 'goede' inflatie. Is de inflatie minder, dan wijst dat op een stroef lopende economie. Ligt die erboven, dan is er mogelijk sprake van oververhitting.

Toch wil de ECB de economie voorlopig blijven stimuleren met een lage rente en steunprogramma's. Pas als de inflatie langdurig boven de 2 procent blijft wil de ECB de steun gaan afbouwen.