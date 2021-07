Gaat het over draagmoederschap, 'dan wordt Den Haag links en rechts ingehaald'

"Den Haag wordt links en rechts ingehaald door de praktijk", vindt Coster. "Het kabinet moet nu eindelijk werk maken van de adviezen van de Staatscommissie herijking ouderschap." Die commissie gaf de nu demissionaire regering in 2016 een adviesrapport over aanpassing van de huidige regels over ouderschap.

In 2019 leek er een akkoord te komen tussen de regeringspartijen. Demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker schreef in de zomer van 2019 dat het kabinet "met voorrang werkt aan wetgeving", en dat die voor de zomer van 2020 naar de Kamer gezonden zou worden. Maar de wet is tot op heden niet veranderd.

Kosten

Veenendaal en Hulshuizen voelden zich gedwongen om naar de Verenigde Staten te gaan voor een traject dat in Nederland verboden is. "Omdat de politiek de kwestie al jaren uit de weg gaat."

Dat de twee een route namen die in Nederland niet is toegestaan, daar hield de rechtbank vandaag geen rekening mee. "Daar gaat deze uitspraak niet over", zegt Rademaker. "Die gaat alleen over de ivf-behandeling en de kosten daarvan. Het zijn ook de enige kosten die zijn opgevoerd in de belastingaangifte."