Archeologen vinden zeldzame 'snelweg' en kanaal uit Romeinse tijd

Ook de weg speelde waarschijnlijk een belangrijke rol in die tijd. "Het is compleet logisch dat ze dit hebben gebouwd, maar we hadden er nog niet eerder bewijs van." Het gaat om een met grind verharde weg, die ruim 2000 jaar geleden is aangelegd. Verharde wegen uit de Romeinse tijd zijn erg zeldzaam.

1300 jaar oud skelet

Bij de werkzaamheden werd eerder al op een meter diepte een skelet gevonden uit de tijd van Karel de Grote (rond 800). Dat skelet is inmiddels overgedragen aan het archeologisch depot van de provincie Gelderland.

Projectleider Norde is trots op de ontdekkingen. "Met de weg en het kanaal hebben we nu een spectaculaire verbinding in het wegennetwerk gevonden. Eerst moet je natuurlijk zeker weten dat het klopt, maar hoe meer archeologen het bevestigden, hoe duidelijker het werd dat we echt iets heel bijzonders te pakken hadden. En dat is dan toch wel heel gaaf."