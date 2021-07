Omwonenden Tata Steel willen uitstoot zelf onderzoeken

Wonen naast Tata Steel

Twee omwonenden van Tata Steel in IJmuiden vertelden in podcast De Dag hoe het is om naast een fabriek te wonen die al jaren bekritiseerd wordt vanwege de overlast en vervuiling.

Longkanker komt in de omgeving bijvoorbeeld zo'n 30 procent vaker voor dan in de rest van Nederland, in sommige postcodegebieden zelfs 50 procent. Voor Erwin Duin, net vader geworden, reden om te vertrekken. Sanne Walvisch twijfelt, maar blijft toch in Wijk aan Zee wonen. Ze is een van de drijvende krachten achter de aangifte tegen Tata.

Luister de aflevering hier.