Ecuador trekt staatsburgerschap Julian Assange in

Ecuador heeft het staatsburgerschap van WikiLeaks-oprichter Julian Assange ingetrokken. Volgens een rechtbank in hoofdstad Quito zijn er onregelmatigheden geconstateerd bij zijn naturalisatieproces. Zo zouden er verschillende handtekeningen zijn gezet en zou er valsheid in geschrifte zijn gepleegd.

De advocaat van Assange, die vastzit in Groot-Brittannië, heeft aangekondigd tegen het besluit in beroep te gaan. Hij vraagt om uitleg en wil dat de beslissing wordt vernietigd.

Assange werd in 2018 Ecuadoraans staatsburger, nadat hij jarenlang had gewoond in de ambassade van Ecuador in Londen. In 2012 zocht hij daar zijn toevlucht omdat hij in Zweden dreigde gearresteerd te worden na beschuldigingen van seksueel misbruik. Assange wilde voorkomen dat hij zou worden uitgeleverd aan de VS, waar hij vermoedelijk een lange celstraf zou krijgen voor spionage vanwege zijn WikiLeaks-onthullingen.

In 2019 trok Ecuador de asielstatus van Assange in, waarna de Britse politie hem arresteerde. Hij werd veroordeeld tot bijna een jaar cel voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht in de misbruikzaak. Zweden liet de zaak eind 2019 vallen, maar Assange voert nog altijd een juridische strijd tegen uitlevering aan de VS.