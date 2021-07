Dodental watersnood België loopt op tot 41, miljarden voor wederopbouw

Het dodental als gevolg van de watersnood in België is opgelopen tot 41. Naar twee mensen wordt nog altijd gezocht. Dat heeft de Waalse premier Elio Di Rupo bekendgemaakt op een persconferentie over de wederopbouwplannen van het Waalse gewest.

Voor het herstel van alle waterschade wordt een speciaal commissariaat opgericht. De precieze omvang van de totale schade is volgens Di Rupo nog niet bekend, maar er zal "erg veel geld" nodig zijn. De Waalse regering heeft in ieder geval twee miljard euro gereserveerd voor de wederopbouw.

202 van de 262 gemeenten in Wallonië komen in aanmerking voor geld uit het rampenfonds. "Dat weergeeft de omvang van het drama", aldus Di Rupo.

Gemeenten krijgen de komende tijd alvast miljoenen overgemaakt om de noodzakelijkste problemen aan te pakken, zoals de huisvesting van bewoners van woningen die onbewoonbaar zijn geworden en de sanering van vervuilde grond als gevolg van overstromingen.

Militaire hulp

Het Vlaamse Rode Kruis zal vanaf morgen dagelijks 200 crisismedewerkers inzetten in de getroffen gemeenten. Zij zullen hulp bieden bij het schoonmaken van woningen en bedrijven. Daarnaast heeft de Belgische premier De Croo toegezegd dat 250 militairen aanwezig blijven in het gebied.

Over de twee resterende vermisten zijn geen details bekendgemaakt. Het is inmiddels ruim een week geleden dat het land hard werd getroffen door de overstromingen. Naast de 41 doden in België kwamen er in Duitsland 177 mensen om het leven.