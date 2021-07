Opnieuw wateroverlast in België: 'Het was kort, maar bijzonder gewelddadig'

Volgens burgemeester Maxime Prévot van Namen is de situatie in zijn stad erger dan bij de wateroverlast van vorige week, met meerdere wijken die zijn ondergelopen. "Er is ook waterschade aan het ziekenhuis en in rusthuizen, maar tot dusver hebben we geen weet van doden of gewonden", zegt hij tegen VRT Nieuws.

In Namen leidden de overstromingen gisteravond tot gaslekken, branden, lekkage van stookolie en grote schade aan wegen, schrijft de Vlaamse omroep. Ook spoelden kasseien en asfaltplaten weg.

"Het is net zoals vorige week", citeert VRT Nieuws de brandweer van Namen. "Dit keer is het de volledige linkeroever van de Maas die getroffen is. We richten ons op het redden van mensen en de stabiliteit van woningen. Evacuaties zijn soms nodig uit veiligheidsoverwegingen."