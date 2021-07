Eerste veroordeling onder omstreden veiligheidswet Hongkong

De eerste persoon die in Hongkong is aangeklaagd voor het schenden van de omstreden veiligheidswet, is veroordeeld voor terrorisme en aanzetten tot separatisme. De 24-jarige Tong Ying-kit werd vorig jaar opgepakt. Hij werd ervan beschuldigd dat hij met zijn motor was ingereden op een groep politieagenten. Daarbij droeg hij een spandoek met de leus "Bevrijd Hongkong, revolutie van onze tijd".

De veiligheidswet werd vorig jaar ingevoerd in Hongkong, onder fel protest van activisten in de semi-autonome stad en na kritiek uit veel westerse landen. De wet verbiedt het streven naar afscheiding van China, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten. Critici zien er vooral een poging in om de roep om democratie in Hongkong de kop in te drukken.

Veel activisten wachtten in spanning op de uitspraak. Sinds de invoering van de wet zijn tientallen mensen opgepakt en hen wachten mogelijk lange gevangenisstraffen. Tong Ying-kit hangt maximaal een levenslange celstraf boven het hoofd. Of hij die ook krijgt, is nog niet duidelijk. De driekoppige rechtbank, aangewezen door bestuurder Carrie Lam, doet later een uitspraak over de straf die hij krijgt.

Al 1000 jaar dezelfde betekenis

In de behandeling van de zaak ging het lang over de vraag of de leus "Bevrijd Hongkong, revolutie van onze tijd" separatistisch is. De advocaten van Tong vonden van niet: "Net zoals wanneer iemand zegt 'laten we vechten voor onze rechten', dat betekent ook niet direct 'pak een wapen en schiet op mensen'", vond een van zijn advocaten.

Maar de rechtbank ging daar niet in mee. Na een lange verhandeling over de oorsprong van de leus - in 2016 bedacht door de inmiddels opgesloten onafhankelijkheidsactivist Edward Leung - was de conclusie dat de woorden "bevrijd" en "revolutie" al ruim 1000 jaar dezelfde betekenis hebben in China. "De aangeklaagde begrijpt dat de leus een separatistische betekenis heeft", aldus de rechter.

Ook tegen de terreuraanklacht verzette Tongs verdediging zich fel. Dat hij gevaarlijk heeft gereden, staat volgens zijn advocaten vast. Ook had hij zijn motor moeten stilzetten toen agenten hem daartoe opriepen, vinden ze. Maar de beschuldiging van terrorisme ging hen te ver: "Iemand die de bedoeling heeft een terreurdaad te plegen door mensen aan te rijden, gaat niet op de rem staan."