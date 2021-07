Negen mensen in Hongkong aangehouden voor voorbereiding bomaanslagen

In Hongkong zijn negen mensen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van terroristische activiteiten. Volgens de politie wilden de verdachten een explosieve stof maken en de daarmee gefabriceerde bommen in de stad laten afgaan.

Doelwitten zouden rechtbanken, haventunnels en spoorwegen zijn. "Ze waren zelfs van plan om sommige bommen in vuilnisbakken op straat te verstoppen om zoveel mogelijk schade aan de samenleving toe te brengen", zei een politiewoordvoerder op een persconferentie.

De verdachten zijn vijf mannen of jongens en vier vrouwen of meisjes tussen de 15 en 39 jaar oud. Zes van de negen verdachten zitten op de middelbare school. De drie volwassenen zijn een universiteitsmedewerker, een leraar op een middelbare school en een werkloze.

Laboratorium in hostel

Volgens de politie wilde de groep de explosieve stof TATP maken in een zelfgemaakt laboratorium in een hostel. De ruimte was voor de periode van een maand gehuurd. "Ze hadden het werk verdeeld", aldus een hoofdagent. "Zo zorgden sommigen voor het geld. En de wetenschappers maakten de explosieven. Er was ook een team dat verantwoordelijk was voor het plaatsen van de bommen."

Grondstoffen voor de explosieven en apparatuur zijn in beslag genomen, evenals een "spoor" van de explosieve stof, aldus de politie. Ook werden gebruiksaanwijzingen en 80.000 Hongkong dollar (8600 euro) in contanten gevonden. Banktegoeden van zo'n 600.000 HKD (65.000 euro) zijn bevroren.

Iedereen uit de groep wilde Hongkong verlaten, zegt de politie. Ze zouden van plan zijn geweest om de explosieven af te laten gaan om daarna voorgoed te vertrekken.

Massale protesten

De situatie in Hongkong is al jarenlang gespannen. Voor de coronacrisis uitbrak, kwam het geregeld tot massale protesten tegen de toenemende bemoeienis vanuit Peking met het bestuur van Hongkong. Zo gingen een miljoen mensen de straat op om hun stem te laten horen tegen een omstreden uitleveringswet.

De politie greep hard in bij de protesten en arresteerde duizenden betogers.

Het is niet voor het eerst dat er explosieven zijn gevonden. Twee jaar geleden werd een 27-jarige man gearresteerd na een inval. Daarbij werd twee kilo TATP gevonden.

Eerder maakte NOS op 3 een video waarin de protesten worden uitgelegd: