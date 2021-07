Wekdienst 27/7: Weekcijfers RIVM • Aanvraagronde zorgbonus sluit

Wat heb je gemist?

Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor Nederlanders die Duitsland bezoeken. Reizigers uit Nederland moeten na aankomst in Duitsland vijf dagen in quarantaine, tenzij ze volledig zijn gevaccineerd of zijn hersteld van het coronavirus. De regels gelden voor alle reizigers van 6 jaar en ouder.

Voor veel gezinnen betekent dit een streep door hun vakantieplannen.

Reizigers moeten een vaccinatie-, test- of herstelbewijs kunnen tonen. Die gegevens moeten ze ook via internet doorgeven aan de Duitse autoriteiten.

Het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, kondigde de verscherpte inreisbeperkingen vorige week al aan, nadat bekend werd dat de nieuwe besmettingen in Nederland per 100.000 inwoners, bijna dertig keer hoger lager dan in Duitsland.

Ander nieuws uit de nacht:

Noord- en Zuid-Korea herstellen communicatielijn, willen betere betrekkingen: vorig jaar verbrak Noord-Korea alle communicatie met het buurland. Naast het heropenen van de lijnen, werken de leiders van beide landen aan het verbeteren van de betrekkingen.

Kees Veldboer (62), oprichter van Stichting Ambulance Wens, overleden: Veldboer, zelf ambulancechauffeur, richtte de stichting op in 2007 om de laatste wensen van terminale, immobiele patiënten in vervulling te laten gaan. Hij overleed aan een hartstilstand.

Resten van laatste vermiste flatramp Florida gevonden: met de identificatie van de 54-jarige vrouw is het totale aantal slachtoffers van de ramp op 24 juni vastgesteld op 98, zegt de burgemeester van de gemeente Miami-Dade.

En dan nog even dit:

Zowel de Nieuwe Hollandse Waterlinie als de Koloniën van Weldadigheid in Drenthe zijn toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. Op deze lijst van VN-organisatie Unesco staan historische steden, bouwwerken en nationale parken wereldwijd, zoals de Chinese Muur, de Grand Canyon in Amerika en de pyramides in Egypte.

Het project 'De Koloniën van Weldadigheid' werd in 1818 opgezet om armoede te bestrijden. Paupers uit de stad kregen een stukje grond en wat vee op het Drentse platteland en hun kinderen werden verplicht naar school gestuurd.

Volgens de Drentse gedeputeerde Cees Bijl heeft dat "een prachtig landschap opgeleverd". Oordeel zelf: