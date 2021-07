Boer wijt dijkdoorbraak Reeuwijk aan rivierkreeft, onderzoekers twijfelen

De rode Amerikaanse rivierkreeft werd in 1985 voor het eerst gezien in Nederlandse wateren. De exoot heeft in Nederland amper natuurlijke vijanden en kan zich snel vermenigvuldigen.

Rivierkreeften zitten vooral in stil of langzaam stromend water zoals sloten en grachten. De kreeft is een alleseter en eet zowel waterdiertjes en waterplanten. Volgens sommige onderzoekers zijn er inmiddels miljarden rivierkreeften in ons land.

Door zijn eet- en graafgedrag veroorzaakt de kreeft niet alleen schade aan de oevers van sloten, maar tast hij ook de waterkwaliteit aan. De kreeften vreten de sloten kaal, waardoor ander leven er onmogelijk wordt.

Soms veroorzaken de kreeften ook schade aan opritten, dijken en kades. Die kunnen daardoor verzakken.

Gerrit Arkesteijn van Stichting Veldzorg Oosterdel liet eerder al zien welke schade de kreeften zoal aanrichten: