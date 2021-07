Gat in dijk bij Reeuwijk onder controle, vee is verplaatst

In een dijk in Reeuwijk is vanochtend vroeg een gat ontstaan. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden was het gat enkele meters breed. Ze sprak van een soort scheur waar water doorheen stroomde. Inmiddels is het lek onder controle, zegt NOS-verslaggever Roel Pauw, die bij de dijk is.

Het gat zat in het midden van de dijk, tussen de Kerkweg en de Tempeldijk in de Zuid-Hollandse plaats. Op beelden is te zien dat een aantal weilanden is ondergelopen. Volgens Pauw stroomt er op dit moment geen water meer in de polder.

Landbouw- en grondverzetbedrijven zijn bezig om alles te dichten, zegt hij. Ook is een aantal koeien uit het gebied verwijderd. Boeren werd gevraagd om vee dat in de buurt liep te verplaatsen.

Schade

Er is geen schade gemeld aan omliggende gebouwen of wegen. Wel heeft de dijk schade opgelopen. Enkele tientallen meters van de dijk zijn verzakt.

Hoe het gat is ontstaan, is nog niet bekend. Het waterschap onderzoekt de oorzaak.