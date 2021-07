Veiligheidsraad veroordeelt plannen Turkije om Varosha op Cyprus te heropenen

De VN-Veiligheidsraad wil niet dat de Republiek Noord-Cyprus en Turkije een verlaten badplaats op Cyprus na 47 jaar weer openstellen voor bewoning. De vijftien leden van de Veiligheidsraad hebben het plan van de Turkse president Erdogan en de Noord-Cypriotische president Ersin Tatar veroordeeld. Ze eisen een onmiddellijke herroeping van het besluit.

De wijk Varosha in de stad Famagusta was ooit het hart van een populaire badplaats. Maar na een Grieks-Cypriotische staatsgreep in 1974 bezette Turkije het noordelijk deel van Cyprus, waar ook Famagusta ligt, met geweld. Alle Grieks-Cypriotische inwoners moesten de stad ontvluchten en sindsdien is Varosha een spookwijk, afgesloten met een hek en bewaakt door militairen.

In 2020 werd Varosha weer opengesteld voor bezoekers. En deze week besloten Erdogan en Tatar eenzijdig dat er weer kan worden gewoond.

De plannen staan volgens de VN een hereniging van Cyprus in de weg. Na de Turkse invasie bestaat het eiland uit twee delen: een Grieks deel, officieel de Republiek Cyprus, en een Turks deel. De onafhankelijke Republiek Cyprus is lid van de EU. Het land wordt door Turkije niet erkend als staat, terwijl het Turkse deel internationaal alleen door Turkije wordt erkend.

Deze situatie veroorzaakt al tientallen jaren spanningen en er zijn bij herhaling pogingen gedaan om de kwestie op te lossen, maar tot nu toe zonder resultaat.

Kijk hieronder naar beelden uit Varosha die vorig jaar werden gemaakt.