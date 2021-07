Slachthuis waar dieren werden mishandeld blijft dicht

Het slachthuis in Epe waar dieren ernstig werden mishandeld blijft voorlopig dicht, meldt Omroep Gelderland. Het bedrijf heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) er niet van weten te overtuigen dat de situatie voldoende is verbeterd.

Op undercoverbeelden die vorige maand naar buiten kwamen is te zien hoe varkens en koeien bij slachterij Gosschalk stroomstoten kregen en geslagen werden. Een medewerker van actiegroep Varkens in Nood werkte twintig dagen undercover bij het bedrijf, waar dagelijks maximaal 5000 varkens en 600 runderen werden geslacht. Hij maakte in het geheim beelden van de misstanden.

Grote concerns als McDonalds, Albert Heijn en Jumbo lieten al snel weten geen vlees meer in te slaan bij het slachthuis. De NVWA trok de slachthuiserkenning van het bedrijf in, waardoor de productie stil kwam te liggen.

Ook tweede plan onvoldoende

De toezichthouder vroeg het bedrijf zelf een plan uit te werken om mishandeling van dieren voortaan te voorkomen, maar dat voldeed niet. Vandaag werd ook een tweede voorstel dat Gosschalk indiende door de NVWA verworpen.

"Zolang er geen vertrouwen is in het plan van aanpak, blijft de erkenning van dit bedrijf ingetrokken", zegt een NVWA-woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

Varkens in Nood noemt het besluit goed nieuws. "Dat Gosschalk niet in staat is om een gedegen verbeterplan op te stellen, toont wel aan dat de kennis over dierenwelzijn in het slachthuis ernstig tekortschiet."

Gosschalk wil niet reageren op vragen van Omroep Gelderland.