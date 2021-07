Meer dan 40 miljoen euro schade bij zorginstelling Valkenburg

Zorginstelling Sevagram in Valkenburg heeft door het hoge water voor 42,5 miljoen euro schade opgelopen. Dat is een eerste schatting na inspectie van de panden van Sevagram.

Zorglocatie Valkenheim (84 bewoners) liep de meeste schade op door de overstroming van de rivier de Geul vorige week. "Als ik kijk naar Valkenheim, dan moet ik constateren dat het pand verloren is", zegt Pim Steerneman, voorzitter van de raad van bestuur. Het pand zal gesloopt moeten worden en hij verwacht dat het opnieuw bouwen van Valkenheim een lang traject zal worden.

Ook het Geerlingshospice (10 gasten) moet ingrijpend verbouwd worden. Het pand bestaat voor een groot deel uit hout en gipswanden en die zijn door de hoeveelheid water gaan uitzetten.

Bewoners ondergebracht

Verzorgingshuis Oosterbeemd (101 bewoners) is voor een groot deel gespaard gebleven. "De eerste en de tweede verdieping hebben geen schade, maar de begane grond is een ander verhaal. Daar heeft het water ongeveer tot kniehoogte gestaan", zegt Steerneman. Door het plaatsen van een externe keuken, gasterie en woonkamer en herstel van liften en andere installaties kan het pand binnen twee maanden weer deels in gebruik worden genomen, verwacht hij.

Alle bewoners zijn voorlopig ondergebracht bij andere vestigingen van Sevagram of bij een andere zorginstelling in Heerlen, Maastricht, Vaals en Gulpen. Ook de medewerkers zijn met hun bewoners 'meeverhuisd'.

400 miljoen euro schade

Sevagram is een van de eerste instellingen die met een raming van de schade komt. Woensdag maakte burgemeester Prevoo bekend dat er in Valkenburg naar schatting 400 miljoen euro schade is als gevolg van de overstromingen.

In totaal zijn 2300 huizen beschadigd geraakt, waarvan 700 ernstig. Ook 270 horecagelegenheden en 180 winkels hebben schade. 700 huishoudens in de Limburgse gemeente kunnen voorlopig niet terug naar hun woning.