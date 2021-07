Great Barrier Reef voorlopig geen bedreigd werelderfgoed na lobby Australië

Het Great Barrier Reef in Australië komt voorlopig niet op de Unesco-lijst voor bedreigd werelderfgoed. De VN-organisatie heeft een besluit hierover uitgesteld, na een lobby van Australië.

Een meerderheid van de Unesco-leden steunde de wens van het land om pas over de bedreigde status te stemmen, als Australië een onderzoeksrapport over het behoud ervan heeft afgerond.

Het Great Barrier Reef is volgens Australië het best beheerde koraalrif ter wereld. "Iedere Australiër wil dat het goed beschermd wordt", zei milieuminister Ley op de online bijeenkomst. In 2022 wordt er opnieuw over de status van het rif gestemd.

Vooringenomen

Het koraalrif dreigt al jaren op de lijst van bedreigd werelderfgoed te worden geplaatst. Als gevolg van de steeds hogere gemiddelde temperaturen verbleekt het koraal. Daardoor kan het sterven. Australië zou te weinig doen om het Great Barrier Reef te beschermen.

Dat ontkent het land; minister Ley van Milieu zei vorige maand dat het Unesco-comité vooringenomen is. Voorzitter China zou Australië dwars willen zitten. De relatie tussen de twee landen is bekoeld, onder meer omdat Australië heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van de coronapandemie.

Voor de Australische toerisme-industrie is het Great Barrier Reef zeer belangrijk. Voor de coronapandemie leverde het toerisme omgerekend 4 miljard euro per jaar op. Ook is het goed voor duizenden banen.