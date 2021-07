Militairen in Valkenburg in de weer met bomen en takken in de Geul

In Valkenburg helpt een groep van 60 militairen met het herstellen van de waterschade aan beken en oevers. Het gaat vooral om het verwijderen van grote takken en stukken boom, om te voorkomen dat er blokkades ontstaan.

Na de wateroverlast moet er veel gebeuren in en rondom de gemeente Valkenburg. Er wordt gewerkt aan het herstel van het centrum, maar ook de natuur langs de Geul heeft een flinke klap gekregen. De oevers dreigen in elkaar te zakken en er drijft veel puin door de rivier.

Tijdens de hoge waterdreiging werd defensie ook al ingezet om te helpen met het verstevigen van dijken en het evacueren van gemeentes. Nu zijn de tientallen mannen en vrouwen van het bataljon met hakbijlen en kettingzagen in de weer om een grote boomstam die over de breedte van de Geul ligt in stukken op te breken.

'Vechten tegen het water en de bomen'

"Met dit stukje zijn we al een hele dag bezig", vertelt Bram Egelmeers, kapitein en commandant van de groep militairen aan 1Limburg. "Maar gelukkig is deze groep gespecialiseerd in het doorbreken van hindernissen. Nu vechten we alleen niet tegen een vijand, maar tegen het water en de bomen."

De militairen ondersteunen het Waterschap Limburg bij het herstellen van de Geul. "Eerder hebben ze ons ook al geholpen met de zandzakken, maar ook hierbij kunnen we op hun hulp rekenen", vertelt Har Frenken van het waterschap. "Daar zijn we heel blij mee, want dit is een hele klus."

Volgens Frenken zijn er heel wat bomen in de Geul terechtgekomen en vormen die nu een obstakel. "Als het dan weer gaat regenen, wordt de doorstroom geblokkeerd en loopt het gebied wederom onder. Dat is daarbij ook nog gevaarlijk voor het welzijn van omwonenden. "Door het stilstaande water sterven er veel vissen en dieren in de Geul, wat zorgt voor veel bacteriën."

Herstelplan

Het ontruimen en opschonen van de Geul is de eerste fase van het herstelplan van Waterschap Limburg. Het herstellen van de oevers volgt hierna. "We pakken nu de meest dringende zaken aan, waarbij de veiligheid van de burger in het geding is", aldus Frenken. "Zaken die kunnen wachten, daar komen we waarschijnlijk volgend jaar pas aan toe. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld banken en prullenbakken die zijn weggespoeld."

De militairen zijn de rest van de week nog bezig met het herstel van de Geul.

Zo zag de watersnood in Limburg eruit vanuit de lucht: