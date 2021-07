Opnieuw wereldwijd websites plat door storing bij één bedrijf, reden tot zorg?

Geredeneerd vanuit de gebruiker zou het wel goed zijn als er meer CDN's zouden zijn waardoor de afhankelijkheid van maar een paar grote partijen afneemt, zegt Hubert. "Bijvoorbeeld een grote Europese. De grote aanbieders komen nu allemaal uit Amerika."

Maar naast het kostenaspect is er één ander 'probleem' voor een potentiële nieuwe aanbieder: Fastly, Cloudflare en met name Akamai zijn gewoon heel goed in wat ze doen, zegt Hubert. "Door de storing was er nu een down time van een uur. Als je als website zelf alles regelt dan zal je veel meer uren down time hebben per jaar."

In die zin moet het probleem ook niet overdreven worden, meent Schellevis. "99,9 procent van de tijd werkt het gewoon. Software maken en systemen beheren blijft mensenwerk. Er kan wel eens iets misgaan."

De kans dat er op korte termijn grote aanbieders bijkomen om de impact van dit soort storingen te verkleinen, is niet heel groot. Maar bedrijven kunnen wel zelf iets doen, zegt Hubert: "Net zoals je een noodaggregaat hebt voor als er stroomuitval is, zou je eigenlijk klant moeten zijn bij minstens twee CDN-bedrijven. Dat is even een investering, maar het betaalt zich uit."