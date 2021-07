Constitutioneel Hof Suriname: geen amnestie voor Decembermoorden

Het Constitutioneel Hof in Suriname heeft bepaald dat de zogeheten Decembermoorden uit 1982 definitief niet in aanmerking komen voor amnestie. Verdachten van de moorden op vooraanstaande critici van het toenmalige militaire regime kunnen dus niet vrijuit gaan. Ex-president Desi Bouterse kreeg eind 2019 20 jaar cel.

Aanvankelijk leek het erop dat verdachten vrijuit konden gaan, doordat in 2012 de bestaande amnestiewet uit 1989 gewijzigd. De Krijgsraad zette daarop de rechtszaak tegen Bouterse stop, maar bepaalde in 2016 alsnog dat de amnestiewet ongeldig was en ging door met de zaak tegen Bouterse en andere verdachten.

Het Constitutioneel Hof, vorig jaar opgericht in Suriname, werd door de partij van Bouterse gevraagd de amnestiewet te toetsen. Dat bepaalt nu dat de amnestiewet in strijd is met de grondwet en mensenrechtenverdragen.

Ook is de waarheids- en verzoeningscommissie die na afkondiging van de gewijzigde amnestiewet zou worden opgericht om de belangen van zowel slachtoffers, nabestaanden en verdachten te behartigen, er nooit gekomen.

Steun in de rug

De uitspraak van de Constitutioneel Hof is een bekrachtiging van het eerdere oordeel van de Krijgsraad. "Het is daarnaast ook een steun in de rug van de nabestaanden van de slachtoffers van de moorden. Zij vechten inmiddels al bijna veertig jaar voor gerechtigheid", zegt correspondent Nina Jurna.

Op 8 december 1982 werden vijftien vooraanstaande critici van het militaire regime, onder wie journalisten en advocaten, geëxecuteerd in het 17e-eeuwse Fort Zeelandia.

Eind 2019 werd Bouterse bij verstek veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor de moorden. Bouterse, die sinds vorig jaar geen president meer is, heeft daar verzet tegen aangetekend.

Bekijk hier een terugblik op de Decembermoorden en het proces: