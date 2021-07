Farmaceuten stellen miljardenschikking voor in opiatencrisis VS

De New Yorkse openbaar aanklager James zei dat de bedrijven "de vlammen van de opiatencrisis meer dan twee decennia hebben aangewakkerd". "Hoewel geen geldbedrag ooit de honderdduizenden verloren levens en miljoenen verslavingsgevallen kan goedmaken, kunnen we er wel alles aan doen om dit soort wanhoop in de toekomst te voorkomen", zegt ze.

4000 rechtszaken

Farmaceut Johnson & Johnson - nu veel in het nieuws met het Janssen-vaccin tegen het coronavirus - zou met dit voorstel in totaal 5 miljard dollar uitkeren. McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen, die verantwoordelijk zijn voor de levering van de meerderheid van de verslavende middelen aan apotheken, nemen de overige 21 miljard voor hun rekening.

Tegenover de uitkering van het geld staat dat de getroffen staten de bijna 4000 rechtszaken hierover stopzetten. Ook in de toekomst zouden ze die zaken niet meer kunnen oppakken als ze akkoord gaan met de schikking.

Lakse controles

Johnson & Johnson werd er door de staten en gemeenten vooral van beschuldigd dat het bedrijf het verslavingsrisico van de middelen heeft gebagatelliseerd tegenover artsen en gebruikers. De klacht over de andere bedrijven was met name dat ze er lakse controles op nahielden, waardoor de middelen ook op grote schaal in de illegaliteit terecht kwamen.

Onderdeel van het schikkingsvoorstel is dan ook een nieuw controlemechanisme, waarbij de farmaceuten ook elkaars leveringen controleren en daarvan verslag doen. De bedoeling is dat zo alarm kan worden geslagen wanneer er opvallend grote bestellingen van verslavende medicijnen worden gedaan, zodat die minder makkelijk hun weg vinden naar het illegale circuit.

In een gezamenlijke verklaring benadrukken de bedrijven dat ze alle beschuldigingen van de hand wijzen. Wel zeggen ze dat de schikking een belangrijke stap is voor het vinden van een oplossing voor deze verslavingsproblematiek. Openbaar aanklager James van New York reageert teleurgesteld dat de bedrijven de hand niet in eigen boezem steken.