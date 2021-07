Hongerstaking afgewezen Brusselse asielzoekers voorlopig voorbij

Een deel van de afgewezen asielzoekers die twee maanden geleden in Brussel in hongerstaking waren gegaan, heeft hun actie opgeschort. Dat bevestigt de Vlaamse staatssecretaris voor Asiel en Migratie Mahdi. De hongerstakers hoopten met de staking een permanent verblijf in België af te dwingen.

Volgens het Vlaamse dagblad De Standaard gaan de actievoerders akkoord met onderhandelingen met de Belgische regering. De groep illegalen zou van plan zijn de hongerstaking weer op te pakken als het gesprek niets oplevert..

Zo'n 400 asielzoekers in de Begijnhofkerk en in gebouwen van de Brusselse universiteiten VUB en ULB weigerden sinds eind mei om te eten. Afgelopen vrijdag stopte een aantal van hen ook met drinken en dreigde daaraan te bezwijken. Meerdere honger- en dorststakers werden naar het ziekenhuis afgevoerd.

Volgens Vlaamse media zijn de acties in de Begijnhofkerk en de ULB voorlopig opgeschort. Of de hongerstakers aan de VUB ook stoppen, is niet duidelijk. Staatssecretaris Mahdi schrijft op Twitter opgelucht te zijn: "Dit was voor mij geen strijd tegen mensen, maar wel voor een correct beleid. Hopelijk houdt niemand hier blijvende letsels aan over."