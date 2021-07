Vervuiling na overstromingen Limburg zal nog lang schade veroorzaken

Na de overstromingen van de afgelopen week is een gigantische hoeveelheid rotzooi meegesleurd. De vraag is nu hoe groot de impact daarvan is en waar dat allemaal terechtkomt.

Hydroloog Tim van Emmerik van de Wageningen Universiteit zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat het gaat om een enorme hoeveelheid plastic en ander afval. Van Emmerik en zijn team zijn in het weekend al begonnen om metingen te doen naar de vervuiling in de Maas. Daarbij wordt de komende weken vooral gekeken waar het afval naar toe gaat en waar het zich ophoopt.

"De ervaring leert dat het afval zich ophoopt in natuurgebieden die we allemaal heel mooi vinden, zoals de Biesbosch", zegt Van Emmerik. De troep blijft meestal hangen in vegetatie, in uiterwaarden en op oevers. Vrijwilligers van onder meer de projecten Schone Rivieren en Schone Maas en mensen van Rijkswaterstaat zullen helpen om de rotzooi op te ruimen.

Schade schepen en gemalen

Maar de hydroloog is wel bang dat veel rommel terechtkomt in gebieden die moeilijk bereikbaar zijn, waardoor het uiteindelijk uiteen zal vallen in microplastics die nog decennia of misschien wel eeuwen schade kunnen veroorzaken aan de biodiversiteit, leefsysteem van planten en dieren.

Daarnaast kan er schade ontstaan aan schepen en gemalen. Volgens Van Emmerik belandt maar 2 procent van de rotzooi in zee; 98 procent komt ergens anders terecht. "Waar precies is niet bekend, maar omdat het nu om zulke grote hoeveelheden gaat, krijgen we nieuw inzicht in waar het plastic zich in normale omstandigheden ophoopt."