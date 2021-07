Minder effectief tegen deltavariant, maar vaccins blijven 'belangrijkste wapenfeit'

Volgens Baidjoe is er vanaf het begin te optimistisch gecommuniceerd over vaccins, dat die de enige uitweg uit de crisis zijn. "We moeten realistisch zijn over wat vaccins doen en wat de onzekerheden zijn. Vaccins zijn en blijven ons belangrijkste wapenfeit, maar het is geen zilveren kogel. Het stelt ons wel in staat om lichtere maatregelen te nemen, dus het is belangrijk dat we meer mensen vaccineren."

Wees daar vooral eerlijk over, zegt Baidjoe: "Juist om die laatste groep ook over de streep te trekken om zich te laten vaccineren. Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe lager ook de transmissie zal zijn en hoe meer er blijvend mogelijk is."

Koopmans wijst erop dat het op termijn overigens niet alleen nadelig is als het virus op een laag pitje blijft circuleren. "Als gevaccineerden met het virus in aanraking komen, krijgt het immuunsysteem een boost. Daarmee blijft de immuniteit op peil. Alleen bij mensen bij wie de bescherming minder is, zou je dan wat extra's moeten doen."