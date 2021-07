RIVM ziet 'voorzichtige stabilisatie', maar ook verdubbeling ziekenhuisbezetting

Intussen is de coronabezetting in de ziekenhuizen afgelopen week verdubbeld. Een week geleden lagen er nog iets meer dan 200 coronapatiënten in het ziekenhuis, nu ruim 400. Van hen liggen er 100 op de IC; een week geleden waren dat er 75.

Het aantal opnames steeg flink: afgelopen week werden 371 mensen opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Een week eerder waren er 92, een toename van 403 procent. Het gaat om patiënten op de verpleegafdelingen en de IC.

Wat opvalt is dat de mensen die in het ziekenhuis liggen, relatief jong zijn. Het aantal ouderen in het ziekenhuis neemt namelijk af. Dat komt door de vaccinatiecampagne, denkt het RIVM, waardoor ouderen minder snel in het ziekenhuis terechtkomen.