Rechtbank heeft vragen over uitstoot circuit Zandvoort en heropent onderzoek

Het onderzoek in drie zaken over de vergunningverlening aan het racecircuit in Zandvoort moet heropend worden. Dat heeft de rechtbank bepaald. De zaken gaan onder meer om de vraag of de verwachte stikfstofuitstoot binnen de normen blijft.

Op 12 augustus zou er een uitspraak komen in vijf rechtszaken over het Circuit Zandvoort. Drie van de vijf zaken worden nu heropend. De twee andere zaken gingen over een ontheffing die was verleend om de beschermde rugstreeppad en zandhagedis in het gebied te verstoren. Het onderzoek in die zaken wordt niet heropend.

De rechtbank heeft Stichting Advisering Bestuursrechtspraak opdracht gegeven het onderzoek te doen. De stichting is gevraagd binnen drie maanden met haar bevindingen te komen.

Formule 1-race

De Formule 1-race op het circuit in Zandvoort staat gepland voor het eerste weekend van september. Het is onduidelijk of het onderzoek en de uitspraak voor die tijd zullen komen. De laatste Grote Prijs van Nederland werd verreden in 1985.

Marc Janssen van Stichting Duinbehoud heeft dubbele gevoelens over de uitspraak van de rechter. "Het is goed dat de rechter nog eens een keer gedegen onderzoek laat doen naar de stikstofuitstoot. Er wordt echt serieus naar gekeken", zegt hij tegen NH Nieuws. Toch baalt hij ook een beetje. "We hadden natuurlijk gehoopt dat dat nog voor de Formule 1 het geval zou zijn, maar nu wordt het er waarschijnlijk overheen getild."

In oktober 2019 stonden milieuorganisaties ook al tegenover het circuit in de rechtbank. De race zou toen in mei 2020 plaatsvinden, maar die werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. In die zaak werd het circuit in het gelijk gesteld, waarna de milieuorganisaties in hoger beroep gingen.