Banken gaan afstorten contant geld autohandelaren moeilijker maken

De overheid en banken gaan het autohandelaren moeilijker maken om grote bedragen aan contant geld af te storten. Er gaat nog veel cash geld om in de handel in (ex-)leaseauto's.

Vooral internationale drugsbendes kopen massaal tweedehandsleasewagens op om ze vervolgens in het buitenland door te verkopen en zo hun drugsgeld wit te wassen, schrijft De Telegraaf. De krant haalt een voorbeeld van een Libanees drugssyndicaat aan dat een paar jaar terug in Hoogeveen voor bijna 10 miljoen euro aan auto's contant afrekende.

Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat contant geld en tweedehandsauto's nou eenmaal bij elkaar horen. Onterecht, schrijft de krant, omdat in de reguliere autohandel al geruime tijd geen cash meer wordt aangenomen.

Met handel in oude leasebakken komt een enorme stroom aan contant geld het land binnen. Uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC) blijkt dat in de afgelopen vier jaar ruim 1 miljard euro aan bankbiljetten bij banken is gestort.

'Kapotmaken van de route'

Tamara Pollard, witwasspecialist van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) en leider van het onderzoek van FEC zegt tegen de krant "druk bezig te zijn met het kapotmaken van deze route". Daarmee doelt ze op het afstorten van contanten bij banken.

Zo blijkt dat sommige handelaren zelf geen geld storten, maar de contanten laten ophalen door een waardetransporteur. Die stort het bij de eigen bank die het vervolgens overmaakt naar de bank van de autodealer.

"Maar bij die laatste stap werd tot voor kort de transactie niet aangemerkt als een contante storting en werd evenmin gemeld of er bijvoorbeeld biljetten van 500 tussenzaten, een belangrijke indicator van witwassen", zegt Pollard tegen de krant. "De informatie over stortingen wordt nu wél gedeeld tussen banken en zo nodig als ongebruikelijke transactie gemeld bij de witwaspolitie."