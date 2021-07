Dijkdoorbraak bij Hattem, geen gevaar voor mensen en huizen

In Limburg komen de opruimwerkzaamheden op gang nu de ergste wateroverlast voorbij is. Voor het hoogwater in de Maas geldt sinds maandagmiddag geen code rood meer. Rijkswaterstaat houdt de dijken nog wel in de gaten; op meerdere plekken zijn zwakke plekken ontstaan. Het kan zeker een week duren voordat de Maas weer helemaal binnen de oevers is teruggekeerd.

Een huisarts uit Rotterdam helpt vandaag mee bij een praktijk in Valkenburg, vertelt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik ben enorm geraakt door de beelden in Limburg", zegt huisarts Lieke de Jongste. "Ik heb momenteel vakantie en heb wat meer tijd, dus ik heb een oproep geplaatst." De Jongste gaat de huisarts helpen zodat de praktijk weer kan worden opgestart. De Valkenburgse praktijk lag enkele dagen stil.

De burgemeester van Valkenburg schatte gisteren dat de overstromingen voor "enkele honderden miljoenen" aan schade hebben aangericht in de stad. Vanochtend komt een expert naar de Limburgse stad om de schade preciezer in te schatten.

Belgen rouwen

In België vindt vandaag een dag van nationale rouw plaats; vlaggen hangen halfstok, op het middaguur wordt een minuut stilte gehouden en koning Filip en premier De Croo bezoeken vanochtend een herdenkingsplechtigheid in het rampgebied in Verviers.

Zeker 31 mensen zijn in België omgekomen door de watersnood. Het aantal vermisten is gisteren bijgesteld: er worden nu nog 70 mensen vermist, in plaats van 127.