Geen code rood meer voor de Maas, Rijkswaterstaat houdt dijken 'goed in de gaten'

De hoge waterstanden in de rivieren in Nederland gaan overal zakken. In de Rijn is de piek bij Lobith inmiddels voorbij. De Nederrijn, de Waal, de Lek en de IJssel stijgen vandaag wel iets verder, maar vanaf morgen zakt het water ook daar. In de berichtgeving over het hoogwater in de Maas is sinds 14.00 uur vanmiddag geen sprake meer van code rood, en is afgeschaald naar oranje.

Daarmee lijkt de ergste situatie voorbij voor inwoners van het zuiden van het land. Maar het gevaar is volgens Rijkswaterstaat nog niet helemaal geweken. Dat komt doordat dijken in het zuiden van het land verzadigd zijn, waardoor op diverse locaties zwakke plekken zijn ontstaan.

Het kan zeker een week duren voordat de Maas weer helemaal binnen haar oevers is teruggekeerd. Voor die tijd zou het hoogwater voor meer problemen aan de dijken kunnen zorgen in Limburg, maar ook in Brabant en Gelderland.

Water nog niet naar zee gestroomd

Vorige week vrijdag bereikte de waterstand bij het Maastrichtse Sint Pieter het hoogste punt sinds 1911, het jaar waarin Nederland begon met het meten van de standen. De rivier voerde toen 3260 kubieke meter water per seconde af. Ter vergelijking: vanmorgen was dat nog 980 kubieke meter water per seconde.

Rijkswaterstaat sprak daarom vorige week van een 'piek' van het hoogwater. Zo'n piek ontstaat wanneer er in korte tijd heel veel neerslag valt, zoals vorige week gebeurde. Op sommige locaties in Limburg zorgde dat voor wateroverlast en waren preventief evacuaties nodig, maar grootschalige overstromingen langs de Maas, zoals in het buitenland, bleven uit.

De piek in het hoogwater is inmiddels afgevlakt naar wat een 'plateau' heet. Naarmate het water richting zee stroomt, verspreidt het zich over een grotere oppervlakte en verdeelt het zich geleidelijk. Veel Maaswater is al weggestroomd en heeft onder meer de Maasplassen bij Roermond gepasseerd. Maar het hoogste punt van de golf is nog niet richting de zee afgevoerd, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Het water bevindt zich nog op de Maas in de buurt van het Brabantse Grave en beweegt zich langzaam stroomafwaarts. De komende dagen volgt het water de stroom van de Maas: het stroomt via de Biesbosch naar het Hollands Diep, waarna het via het Haringvliet en de Haringvlietsluizen in de zee terechtkomt.

Het Limburgse kerkdorp Oud Bergen veranderde door het hoogwater in een eiland. Inmiddels is een pendelvoertuig actief waarmee inwoners naar het 'vasteland' worden gebracht.