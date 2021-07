Situatie Duitsland licht verbeterd, kritiek op rampenbestrijding overheid

De situatie in de overstromingsgebieden in Duitsland is licht verbeterd. In de Beierse stad Passau in Beieren bereikte het waterpeil van de Donau maandagochtend een hoogte van 8,18 meter, meldt persbureau DPA. Volgens een politiewoordvoerder zijn daardoor voorlopig catastrofale situaties afgewend.

Ook de weersvooruitzichten zijn relatief gunstig: de Duitse weerdienst heeft voor het begin van de week "slechts enkele druppels" voorspeld voor de noordelijke helft van het overstromingsgebied. In het zuiden kan het vanmiddag gaan onweren, met plaatselijk ook stevige regenbuien.

De stad Erftstadt in Noordrijn-Westfalen heeft laten weten dat er meer dan 100 gestrande voertuigen van de rijksweg zijn gehaald. Er zijn geen doden aangetroffen. Ook een spoorlijn van Dresden naar Praag is na bergingswerkzaamheden weer enkelsporig in gebruik. Daarnaast is de verwachting dat de scheepvaart op de Rijn bij Speyer en Karlsruhe weer wordt hervat.

Opheldering

Volgens de Technisches Hilfswerk (THW), een Duitse civiele hulporganisatie voor rampenbestrijding, zijn 2500 mensen afgereisd naar het rampgebied. Ze helpen met het in veiligheid brengen van mensen, kelders leeg te pompen, de stroomvoorziening te herstellen en puinhopen te verwijderen.

Minister van Binnenlandse Zaken Seehofer bezoekt vandaag onder meer de stad Euskirchen in Noordrijn-Westfalen, waar tot voor kort gevreesd werd voor een damdoorbraak. Experts noemen de situatie bij de dam "onveranderd en stabiel". Tijdens een controlevlucht van een helikopter van de Federale Politie zijn geen scheuren aangetroffen.

Ondertussen wil de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier onderzoeken of de rampenbestrijding voldoende gewerkt heeft. "Zodra we directe hulp hebben geboden, moeten we ook gaan kijken of er zaken niet goed zijn gegaan. En dan moet het gecorrigeerd worden', zei de CDU-politicus gisteren in gesprek met Bild. "Het gaat niet om het aanwijzen van de schuld, het gaat om verbeteringen voor de toekomst."

Gisteren was NOS-verslaggever Henrik-Willem Hofs in het rampgebied. Zo zag het daar uit: