Cartoonist Kurt Westergaard overleden

De Deense cartoonist Kurt Westergaard is overleden. Hij werd wereldberoemd met een cartoon van de profeet Mohammed met een tulband waar een bom in zat. Die cartoon maakte hij in 2005. Vanwege zware bedreigingen uit radicaal-islamitische hoek moest hij sindsdien worden beveiligd.

Westergaard werkte tussen 1983 en 2010 voor Jyllands-Posten. De Mohammed-cartoon werd gepubliceerd nadat de krant aan twaalf tekenaars de opdracht had gegeven een cartoon over de profeet Mohammed te maken.

Later zei Westergaard dat hij nooit de profeet had afgebeeld. Volgens Westergaard was de belangrijkste boodschap van zijn cartoon dat religie soms wordt gebruikt als inspiratie voor terrorisme. Hij zei in een interview met de Deense publieke omroep ook dat "zekere elementen in de moslimwereld wilden dat het Mohammed was".