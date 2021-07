Vijf jaar na mislukte staatsgreep: 'We moeten van Turkije weer democratie maken'

De Turkse regering wees meteen Fetullah Gülen aan als verantwoordelijke voor de mislukte staatsgreep. De islamitische prediker, met wie Erdogan in 2013 in conflict kwam, zat in ballingschap in Amerika. Erdogan zette een klopjacht in op Gülenisten, een grote beweging van mensen die Gülens ideologie aanhangen. Tienduizenden mensen die werden gelinkt aan de beweging, onder wie rechters en leraren, werden opgepakt.

Repressie

Het luidde een periode van repressie in, zeggen mensenrechtenorganisaties en andere critici van Erdogans regering. Vooral nadat het presidentieel systeem werd ingevoerd, een jaar na de couppoging, ging het bergafwaarts met de democratie in Turkije. Erdogan kreeg meer macht dan ooit tevoren. Niet alleen op Gülenisten werd gejaagd, ook andere critici kregen het zwaar, zoals linkse activisten, journalisten en Koerdische politici.

Vijf jaar later worden er nog steeds mensen opgepakt op verdenking van banden met de Gülen-beweging. Maar er is ook nog altijd een hoop onbekend over wat zich die nacht van 15 op 16 juli 2016 heeft afgespeeld. Een onafhankelijk onderzoek, waar de oppositie nog steeds om vraagt, kwam er nooit.

Het heeft ruimte gegeven voor allerlei speculaties. Volgens sommigen waren de coupplannen vooraf al bekend bij de regering, anderen beweren zelfs dat het allemaal in scène is gezet. Kritiek was er ook op de internationale gemeenschap, die de situatie volgens veel Turken niet serieus genoeg heeft genomen.