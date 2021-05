Turkse geheim agenten pakken neef van geestelijke Gülen op in buitenland

Volgens The New York Times was Selahaddin Gülen, die een permanente verblijfsvergunning in de VS heeft, in oktober op een toeristenvisum Kenia binnengekomen. De Keniaanse autoriteiten dreigden hem uit te leveren aan Turkije. Hij zou op de internationale lijst van Interpol hebben gestaan op verdenking van het aanranden van een kind.

De neef van Fethullah Gülen zei volgens The New York Times in de rechtszaak die hij voerde tegen z'n uitlevering dat hij al in 2008 was vrijgesproken van aanranding en dat Turkije misbruik maakte van Interpol om hem in handen te krijgen. Gülen verdween nog voordat de rechter in Kenia een besluit had genomen over uitlevering.

Honderden nieuwe arrestatiebevelen

President Erdogan kondigde eerder deze maand al aan dat een belangrijk lid van Gülens beweging gevangen was genomen, maar hij zei er toen niet bij wie. Sinds de mislukte staatsgreep heeft Erdogan tientallen mensen in het buitenland laten oppakken op verdenking van lidmaatschap van de Gülen-beweging, vooral op het Afrikaanse continent en op de Balkan.

Ook in eigen land zijn er veel mensen vervolgd en veroordeeld voor betrokkenheid bij Gülen-beweging. Vorige maand nog hebben Turkse aanklagers honderden nieuwe arrestatiebevelen uitgevaardigd.

Fethullah Gülen zelf heeft altijd ontkend dat hij achter de staatsgreep zat. Hij woont al jaren in de Verenigde Staten en de Amerikaanse regering weigert hem uit te leveren aan Turkije.