Kabinet noemt overstromingen Zuid-Limburg formeel een ramp, overheid betaalt deel schade

De overstromingen in Zuid-Limburg zijn "in formele zin" een ramp. Dat maakte demissionair premier Rutte bekend na crisisberaad van het kabinet.

Het betekent dat het kabinet de Wet tegemoetkoming bij schade in werking stelt. Op die manier krijgen gedupeerden snel duidelijkheid of hun schade (deels) wordt vergoed door de overheid, als hun verzekering het niet dekt.

De wet wordt toegepast in gevallen waarbij de schade zo groot is dat verzekeringsmaatschappijen het mogelijk niet kunnen dragen. Er moet wel eerst worden vastgesteld dat de schade het gevolg is van overmacht - en dat heeft het kabinet nu gedaan.

'Geen behoefte aan pottenkijkers'

De demissionair premier noemde de situatie in het gebied "zoals we allemaal kunnen zien, zonder meer ernstig". Morgenmiddag gaat hij zelf kijken in gebieden in Limburg "waar het de komende dagen spannend wordt".

Rutte gaat dus niet naar het getroffen gebied en riep anderen op dat ook niet te doen. "Alstublieft, probeer als het kan het rampgebied te mijden. Er is geen behoefte aan pottenkijkers."

Dit vertelde Rutte na afloop van het crisisberaad: