Rutte: heel Nederland is diep geraakt door overlijden Peter R. de Vries

In politiek Den Haag is geschokt gereageerd op het overlijden van Peter R. de Vries. Zijn dood heeft premier Rutte "diep, heel diep" geraakt. "Heel Nederland is diep geraakt."

De demissionair premier wijst erop dat De Vries altijd "toegewijd, vasthoudend, voor niets en niemand bang was. Altijd op zoek naar de waarheid en op de bres voor gerechtigheid. En daarom des te dramatischer dat hij nu zelf slachtoffer is geworden van groot onrecht."

Dit is het bericht waarvan we hoopten dat we het niet zouden krijgen, zei Rutte: