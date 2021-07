De nacht in Limburg: niet meer 'rood', maar het water is nog niet weg

Het KNMI hief halverwege de nacht code rood voor Limburg op. Er gelden nog wel waarschuwingen voor de meeste andere provincies omdat er plaatselijk veel regen kan vallen. Alleen Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland zijn 'groen', de andere, inclusief Limburg, staan op code geel.

Aan het eind van de avond werd duidelijk dat er waarschijnlijk geen grote evacuaties in Limburg hoefden plaats te vinden. "Maar we houden dit goed in de gaten, want de situatie kan de komende uren zomaar veranderen", sprak burgemeester van Sittard-Geleen en voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid.

Wateropvang houdt het

De burgemeester van Valkenburg, Daan Prevoo, liet in de nacht weten een noodbevel te hebben afgekondigd, zodat kwetsbare ouderen die weigeren uit ondergelopen woningen te vertrekken gedwongen worden te evacueren. Of er een beroep is gedaan op het noodbevel is niet duidelijk.

Eerder op de avond werden twee verzorgingshuizen en een hospice in Valkenburg ontruimd. Er was opvang in onder meer het gemeentehuis.

Rond 05.30 uur vanochtend stond het water in de rivieren de Geul en Gulp bij Valkenburg op het hoogst. Dat water verplaatst zich nu richting het westen, richting Maastricht, zegt Maarten de Kever van Veiligheidsregio Zuid-Limburg in het NOS Radio 1 Journaal.