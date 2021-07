Duizenden vakanties naar Spaanse eilanden geschrapt vanwege code oranje

Reisorganisatie TUI schrapt alle vakanties van 16 juli tot en met 2 augustus naar de Canarische eilanden en de Balearen. Het besluit treft tienduizenden Nederlanders die de komende weken zouden vertrekken.

Aanleiding voor het besluit is een wijziging in het reisadvies voor de Spaanse eilanden, meldt TUI. Het advies zou vrijdag van geel naar oranje gaan vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen op sommige eilanden. Bij code oranje worden toeristische reizen dringend afgeraden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuwe advies niet bevestigd, maar reisorganisaties verwachten dat er morgen meer informatie komt. Het is nog onbekend welke landen precies van kleur veranderen.

Andere operators

Ook touroperator Sunweb laat weten reizen naar de Spaanse eilanden te annuleren als die naar code oranje gaan. "Wij volgen het advies van het ministerie en vliegen dus niet naar rode of oranje gebieden. Hoe spijtig dat ook is voor vakantiegangers", zegt een woordvoerder.

Klanten krijgen de keuze om de reis om te boeken naar een andere bestemming of te annuleren. Sunweb schat dat het om een paar duizend reizigers gaat.

Corendon blijft wel vliegen naar de Spaanse eilanden, zo laat het bedrijf weten. "Als je goed op alle maatregelen let, dan is de kans dat je besmet raakt net zo groot als in Nederland", aldus een woordvoerder.

Gratis test

Vanaf zondag is voor terugkomst naar Nederland een test verplicht voor mensen die niet volledig zijn gevaccineerd of geen coronabewijs hebben. Klanten van Corendon kunnen gratis een test in het hotel doen, als ze nog geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben voor terugkomst naar Nederland. Als een klant niet wil gaan, kan die de vakantie omboeken of annuleren en zijn of haar geld terugkrijgen, volgens Corendon.

Ook bij TUI kunnen mensen ter plekke een test laten afnemen. Daarover worden ze nog geïnformeerd. TUI-klanten kunnen hun geld terugkrijgen of een andere bestemming uitzoeken.

'Geen goed overzicht van aantallen'

Mocht het reisadvies veranderen, treft dat vele duizenden Nederlandse toeristen, zegt ANVR-woordvoerder Mirjam Dresmé. "De boekingen zijn nu kort van tevoren gedaan omdat tot voor kort nog veel landen op oranje stonden. Daardoor hebben we geen goed overzicht van hoeveel reizigers waar zitten."