Toch onderzoek naar belastingdeals van Nederland met Nike en Converse

De Europese Commissie mag doorgaan met het onderzoek naar belastingdeals die Nederland heeft gesloten met Nike en Converse. Het sportkledingmerk en de schoenenfabrikant hadden het Gerecht van de Europese Unie verzocht om het onderzoek tegen te houden, omdat de commissie onvoldoende aanwijzingen zou hebben. Maar het Gerecht heeft geoordeeld dat de commissie door mag gaan met het onderzoek.

Met het onderzoek wil Brussel nagaan of de speciale afspraken die de Nederlandse fiscus met Nike en dochteronderneming Converse heeft gemaakt, de multinational een oneerlijk voordeel hebben gegeven ten opzichte van de concurrentie. Die afspraken worden ook wel tax rulings genoemd. Als dat zo is, is dat in strijd met de Europese staatssteunregels, zei EU-commissaris van Mededinging Margrethe Vestager eerder.

De uitspraak van het Gerecht betekent nog niet dat er sprake is van illegale staatssteun. Daar gaat die Europese Commissie nu uitgebreid onderzoek naar doen. De commissie zal vijf rulings onderzoeken die tussen 2006 en 2015 zijn afgegeven en waarvan er nog twee gelden.

Selectief voordeel

Volgens de commissie krijgen Nike en Converse een selectief voordeel door de afspraken met de fiscus. Zij zijn een fiscaal aftrekbare royaltybetaling overeengekomen met Nike European Operations Netherlands en Converse Netherlands, beide in Nederland gevestigde ondernemingen van de Nike-groep. Zij doen de promotie en de ontwikkeling van de verkoop van Nike- en Converse-producten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika en registeren alle verkoopinkomsten uit deze regio's.

Nike en Converse hebben nog niet gereageerd op de vraag van de NOS of zij in beroep gaan tegen de uitspraak bij het Europees Hof van Justitie. Daar hebben zij twee maanden de tijd voor.