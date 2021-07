Limburg maakt zich op voor meer wateroverlast: opnieuw zware buien verwacht

Veel water in heel korte tijd is een gevaarlijke situatie volgens Frenken. "Dat zien we op dit moment ook. We roepen mensen op om, als het niet nodig is, niet naar plekken te gaan waar veel water stroomt of waar beken overstromen. Op de weg kan een putdeksel van het riool weg zijn, daar kun je zomaar in vallen. Zoek het gevaar niet op de komende dagen."

Bij Heerlen is de A79 nog steeds afgesloten. De weg kwam gisteren onder water te staan door alle regen: