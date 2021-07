Rechter oordeelt in dieselfraudezaak, VW-rijders in andere landen al gecompenseerd

Krijgen Nederlandse kopers van een Volkswagen-dieselauto met uitstootverhullende software een schadevergoeding? Het antwoord op die vraag komt vandaag een stap dichterbij. De rechtbank in Amsterdam doet vanmiddag uitspraak in een collectieve zaak, aangespannen door Stichting Car Claim. Het is zes jaar na de start van het dieselschandaal de eerste keer dat een Nederlandse rechter inhoudelijk heeft gekeken naar de vraag of Volkswagen aansprakelijk is.

Een schadevergoeding voor getroffen dieselrijders is ook vandaag nog niet geregeld. Maar met een voor Car Claim gunstige uitspraak onder de arm, denkt de stichting wel een sterk wapen te hebben in onderhandelingen daarover met de Volkswagen Groep, waar ook Audi, Skoda en Seat onder vallen.

"Wat we in dat geval hopen is dat Volkswagen zegt: deze uitspraak ligt er nu, hoe kunnen we het voor iedereen oplossen", zegt bestuurslid Guido van Woerkom van Stichting Car Claim. Dat kan wat Van Woerkom betreft een schadevergoeding zijn, of de mogelijkheid om een auto tegen aankoopkosten terug te geven aan de dealer. "Die hebben een product verkocht dat niet aan de eisen voldeed."