Nederlandse uitgevers verkennen samenwerking voor onderhandelen met big tech

Twaalf Nederlandse uitgevers gaan onderzoeken of zij samen kunnen onderhandelen met grote techbedrijven over auteursrechten. Onder hen kranteneigenaren DPG Media (eigenaar van onder meer de Volkskrant en Trouw) en het Mediahuis (NRC, De Telegraaf) en omroepbedrijven zoals de NPO en RTL Nederland.

Vorige maand is een nieuwe EU-richtlijn in werking getreden die nieuwsmedia meer opties biedt om met platforms als Facebook en Google te gaan onderhandelen over gebruik van hun content. Het gaat dan niet om linkjes of koppen, maar het gebruik van meerdere zinnen en beeldmateriaal.

Alleen onderhandelen moeilijk

De partijen melden in een gezamenlijk persbericht dat het voor "individuele organisaties niet altijd eenvoudig is om tot evenwichtige afspraken met de platforms te komen". Om die reden worden nu de mogelijkheden tot samenwerking verkend. Daarbij wordt benadrukt dat vanwege de "complexiteit van dit thema" dit wel enige tijd kost.

Er worden geen bedrijven bij naam genoemd in het persbericht, maar het laat zich raden dat het voornamelijk gaat over de twee techreuzen. Google kreeg eerder vandaag nog een boete van een Franse toezichthouder omdat het zich in onderhandelingen niet goed zou hebben opgesteld.

Begin dit jaar escaleerde onenigheid tussen Facebook en de Australische overheid dusdanig dat Facebook korte tijd Australische nieuwsmedia op zijn platform blokkeerde. Na harde woorden over en weer volgde er snel alsnog overeenstemming.

Eigen voorstellen

Google en Facebook hebben beide voor de vlucht naar voren gekozen door eigen voorstellen op tafel te leggen. Met 'Google Showcase' en 'Facebook News' hopen ze met uitgevers tot afspraken over vergoedingen te komen. Dit is bijvoorbeeld gelukt in Australië.

Google zegt in een reactie de manier waarop uitgevers willen onderhandelen te "respecteren". De techgigant zegt als doel te hebben om te komen tot "eerlijke en redelijke overeenkomsten" en zegt dat dit de afgelopen maanden al is gelukt met "honderden andere publicaties". Facebook was niet direct bereikbaar voor een reactie.

Een woordvoerder van DPG Media laat desgevraagd namens de partijen weten nu verder niks te kunnen zeggen over hoe eventuele onderhandelingen gevoerd gaan worden.