Onmacht Almere met paspoorten wekt irritatie bij Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee is niet blij met de doorverwijzing van de gemeente Almere naar de militaire politie, nu Almeerders tot augustus niet bij burgerzaken terechtkunnen voor een paspoort of identiteitsbewijs. Er is daardoor veel vraag naar nooddocumenten.

"Vorige week hebben we alleen al bij de balie op Schiphol 230 nooddocumenten uitgegeven, terwijl dat er in de periode ervoor 1 à 2 per week waren. We merken dat een groot deel van de reizigers uit Almere komt", zegt Mike Hofman van de Marechaussee tegen Omroep Flevoland.

Vorige week meldde Almere dat het de komende weken niet mogelijk is om een identiteitsbewijs of paspoort aan te vragen vanwege IT-problemen en zomerdrukte. Nu reizen weer mogelijk is, gaan weer meer mensen op vakantie in het buitenland. Mensen van wie het paspoort verlopen was, worden door de gemeente doorverwezen naar de Marechaussee.

Dat is volgens Hofman niet de bedoeling. "We zijn niet echt blij dat een gemeente zo'n uitspraak doet. We kunnen de gemeente niet vervangen als uitgever van paspoorten of ID-kaarten." De marechaussee kan alleen onder strenge voorwaarden een nooddocument uitgeven en dat is dan alleen geldig voor een specifieke reis. "Het is dus geen vervanging van een regulier identiteitsbewijs of paspoort."

Stress bij reizigers

Ook lukt het niet altijd om een nooddocument te krijgen, waardoor sommige vakanties of zakenreizen niet kunnen doorgaan. Dat veroorzaakt veel stress bij reizigers. "Mensen zijn vaak in paniek, zijn gespannen en bellen vaak huilend op", zegt Hofman.

Bovendien loopt de Marechaussee zelf ook tegen problemen aan door de problemen bij de gemeente. Bij het uitgeven van een nooddocument moet de Marechaussee de identiteit van het hele gezin kunnen controleren. "Dat is soms lastig, want daarvoor gebruiken we een uittreksel van de Basisregistratie Personen, maar dat verstrekt de gemeente Almere op het moment ook niet."

Ook in andere gemeenten is het extra druk bij de loketten van burgerzaken, zoals in Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en Wijdemeren. Soms moeten inwoners tot wel vier weken wachten op een nieuw identiteitsbewijs. In Den Haag zijn de openingstijden van burgerzaken tijdelijk verruimd om de drukte beter op te kunnen vangen.